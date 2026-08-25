Курдские формирования СДС объявили о роспуске и интеграции с армией Сирии

Командующий курдскими формированиями «Силы демократической Сирии» (СДС) Мазлюм Абди объявил о прекращении существования организации как самостоятельной военной силы. По его словам, подразделения будут интегрированы в состав сирийской армии, сообщает агентство SANA.

Заявление прозвучало в Дамаске после встречи Абди с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Лидер СДС заявил, что решение направлено на начало нового этапа для страны.

«Мы открываем главу мира, стабильности и восстановления в истории Сирии и заявляем с полной ответственностью о прекращении существования СДС как самостоятельной военной силы», – сказал Абди.

Он также сообщил, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии станет частью государственных структур. Другие детали процесса интеграции пока не раскрываются.

СДС долгое время оставались одной из наиболее влиятельных вооружённых сил в Сирии и контролировали территории на северо-востоке страны.

Ранее Life.ru писал, что бывшего президента Сирии Башара Асада заочно приговорили к смертной казни. Суд в Дамаске признал его виновным в преступлениях против человечности. Асад руководил Сирией более двух десятилетий, однако лишился власти после наступления оппозиционных сил в конце 2024 года.