Каждый день или только по праздникам? Раскрыт главный секрет безопасного кружевного белья

Кружевное бельё не обязательно убирать из повседневного гардероба, но при выборе важно учитывать состав ткани, качество пошива и посадку модели. Гинеколог, врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала Life.ru, на что стоит обратить внимание.

Если кружевное бельё выполнено из натуральных нитей, то отказываться от него для повседневного ношения необязательно. Также приветствуется сочетание натуральных материалов с кружевом, которое выполняет декоративную функцию. А вот кружевное бельё из синтетического материала к длительному ношению не рекомендуется. Ольга Уланкина Гинеколог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

При этом значение имеют не только материалы, но и качество пошива и посадка белья. Если модель слишком тесная, плохо отводит влагу либо её швы и декоративные элементы постоянно трут кожу, может появиться раздражение. Особенно чувствительной кожа становится при сочетании жары, повышенного потоотделения, физической активности и тесной одежды.

«Грубая ткань в таких условиях сильнее натирает, а материал, который плохо отводит влагу, способствует её накоплению. В результате может появиться покраснение, зуд и дискомфорт. Однако считать любую синтетику вредной неправильно – современные искусственные материалы заметно различаются по своим свойствам», – подчеркнула Уланкина.

При выборе белья стоит ориентироваться не только на состав, указанный на этикетке, но и на собственные ощущения во время носки. Подходящая модель не должна врезаться в тело, натирать кожу или мешать свободно двигаться. Гинеколог посоветовала при длительном ношении выбирать модели с мягкой хлопковой ластовицей или другой хорошо впитывающей влагу вставкой.

Если после ношения конкретной модели регулярно возникают зуд, жжение, покраснение или болезненность, такое бельё лучше заменить. Необычные выделения и стойкий дискомфорт не стоит автоматически списывать на кружево или синтетику. Если симптомы сохраняются, желательно обратиться к врачу и выяснить их причину.

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