Завершение торжества: Что важно сделать верующим 26 августа в день отдания Преображения

Праздник Преображения был установлен, чтобы мы всегда помнили: наша жизнь призвана преображаться во Христе. Мы не можем оставаться прежними после того, как коснулись благодати. И сегодня, в день отдания, мы с особой силой молимся о том, чтобы Господь преобразил нас Своей благодатью, чтобы мы, как апостолы на Фаворе, удостоились видеть Его славу хотя бы в малой мере — через покаяние, добрые дела и любовь к ближним.