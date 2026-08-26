Завершение торжества: Что важно сделать верующим 26 августа в день отдания Преображения
В ВРНС напомнили о важности благодарности в день отдания Преображения
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Православные верующие 26 августа отмечают день отдания праздника Преображения Господня — завершающий день многодневного торжества, посвящённого явлению Божественной славы Христа на горе Фавор. В этот день верующим советуют уделить особое внимание молитве, благодарности и духовному преображению, заявил в беседе с Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
По словам Иванова, богослужения в день отдания совершаются с особой торжественностью. При этом на богослужении соединяются песнопения праздника Преображения и воскресные тексты.
Праздник Преображения был установлен, чтобы мы всегда помнили: наша жизнь призвана преображаться во Христе. Мы не можем оставаться прежними после того, как коснулись благодати. И сегодня, в день отдания, мы с особой силой молимся о том, чтобы Господь преобразил нас Своей благодатью, чтобы мы, как апостолы на Фаворе, удостоились видеть Его славу хотя бы в малой мере — через покаяние, добрые дела и любовь к ближним.
Представитель ВРНС напомнил, что 26 августа совершается память святителя Тихона Задонского, а также празднуется память икон Божией Матери «Семистрельная» и «Страстная». Эти события указаны и в официальных богослужебных указаниях Русской Православной Церкви на 26 августа 2026 года.
В день отдания Преображения Иванов рекомендует прийти в храм, поставить свечу, прочитать тропарь и кондак праздника, поблагодарить Господа за дар Фаворского света и попросить Его о помощи в духовном преображении.
«Это день, когда мы говорим: «Слава Тебе, показавшему нам свет!» И пусть этот свет, воссиявший на Фаворе, никогда не угасает в наших сердцах», — добавил Михаил Иванов.
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