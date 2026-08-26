У берегов Севастополя зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9
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У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2,9. Подземный толчок зафиксировали вечером 25 августа, его эпицентр находился в 15 км от мыса Фиолент.
Землетрясение зарегистрировали в 20:46 мск. По данным замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марины Бондарь, перед основным толчком произошли три более слабых форшока.
«Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками», — приводит слова сейсмолога ТАСС.
Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Большого Токио. Очаг находился в южной части префектуры Ибараки на глубине 68 км. Подземные толчки ощутили жители Токио, Сайтамы, Тибы и других районов востока Японии.
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