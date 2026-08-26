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25 августа, 22:19

У берегов Севастополя зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2,9. Подземный толчок зафиксировали вечером 25 августа, его эпицентр находился в 15 км от мыса Фиолент.

Землетрясение зарегистрировали в 20:46 мск. По данным замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марины Бондарь, перед основным толчком произошли три более слабых форшока.

«Землетрясение предварялось тремя более слабыми форшоками»,приводит слова сейсмолога ТАСС.

Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 40
Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 40

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Большого Токио. Очаг находился в южной части префектуры Ибараки на глубине 68 км. Подземные толчки ощутили жители Токио, Сайтамы, Тибы и других районов востока Японии.

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Лия Мурадьян
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