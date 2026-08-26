Bloomberg сообщил о нехватке кадров в оборонной промышленности Украины

Нехватка специалистов стала одной из главных проблем оборонной промышленности Украины. Из-за дефицита кадров предприятия испытывают сложности с расширением производства и разработкой новых вооружений, сообщает Bloomberg.

«Темпы внедрения инноваций на украинском поле боя означают, что передовым войскам может потребоваться новая конструкция беспилотника в течение нескольких недель, но оборонная промышленность страны сталкивается с критической нехваткой рабочей силы, которая угрожает сорвать эти темпы», — говорится в материале.

На Украине работают тысячи оборонных предприятий, однако им не хватает инженеров и других квалифицированных сотрудников. Некоторые компании пытаются вернуть на работу вышедших на пенсию специалистов.

Эксперты считают дефицит кадров одним из главных препятствий для роста украинского производства вооружений. Вице-президент Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины Сергей Высоцкий отметил, что ещё до начала специальной военной операции техническое образование теряло популярность, а многие специалисты уехали за границу.

Теперь компании всё чаще нанимают сотрудников без профильного образования и обучают их на месте.

Ранее Владимир Зеленский назвал российские баллистические ракеты главной угрозой для военно-промышленного комплекса страны. По его словам, самая большая угроза — баллистика. И это то, что полностью зависит от поставок ракет для Patriot для Украины.