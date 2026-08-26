Три человека пострадали при атаках дронов ВСУ на Белгородскую область

Три человека получили ранения в результате атак беспилотников на два муниципалитета Белгородской области. Удары пришлись по территории предприятия и грузовым автомобилям, сообщили в региональном оперативном штабе.

В посёлке Прохоровка два беспилотника сдетонировали на территории одного из предприятий. В результате взрывов двое мужчин получили множественные осколочные ранения тела, сейчас их транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода. Кроме того, повреждения получили два грузовых автомобиля, находившиеся на месте атаки.

Ещё один удар пришёлся по району села Погореловка Корочанского округа. Беспилотник атаковал грузовую машину, водитель получил осколочное ранение стопы. Медики оказали пострадавшему помощь на месте, однако от госпитализации мужчина отказался.

Ранее Life.ru писал об атаке дрона ВСУ в Брянской области, где погиб житель села Демьянки Стародубского района. Ещё два человека получили ранения, одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Региональные власти заявили, что семьям пострадавших окажут необходимую помощь.