Автора сатирических скульптур Мао Цзэдуна приговорили к 3 годам тюрьмы в Китае

Китайский художник Гао Чжэнь получил три года лишения свободы за работы, которые власти страны сочли посягательством на репутацию национальных героев и мучеников. Поводом для уголовного дела стали сатирические изображения Мао Цзэдуна, созданные ещё много лет назад.

Приговор художнику вынес суд провинции Хэбэй. Как сообщает The Guardian, обвинение было связано с законом 2018 года, который запрещает критиковать, высмеивать или искажать подвиги лиц, признанных героями и мучениками в Китае.

Гао Чжэнь, который постоянно живёт в США, был задержан в августе 2024 года во время поездки в Китай вместе с женой и сыном. По версии обвинения, его работы нарушили нормы, защищающие исторический образ деятелей Компартии Китая, включая Мао Цзэдуна. При этом сами произведения появились задолго до принятия соответствующего закона. Среди них – известная работа «Вина Мао», где лидер КНР изображён стоящим на коленях в образе раскаивающегося человека.

Гао Чжэнь является участником творческого дуэта «Братья Гао», который известен политическими и социальными произведениями. На их творчество повлияла история семьи: отец художников умер в тюрьме во время «культурной революции». Работы дуэта выставлялись в том числе в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке и Центре Помпиду в Париже. Одной из известных скульптур стала «Стандартная причёска», где изображены четыре главных руководителя Китая.

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