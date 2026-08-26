Личная «Машина любви»: Стартап создаёт поколение секс-роботов для каждого

Стартап Somnia Lab официально представил первое поколение роботов для интимной близости под названием Love Machine («Машина любви») и анонсировал скорое открытие предзаказов на первую партию устройств.

Стартап Somnia Lab показал первое поколение секс-роботов и открыл предзаказы на «Машину любви». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / somniarobotics

Компания позиционирует продукт как первый в мире полноценный «интимный воплощённый ИИ» — роботизированного компаньона с телом, восприятием и присутствием.

По данным разработчиков, робот обладает полноразмерным телом с плавными движениями и системой имитации тепла, которая работает в связке с памятью устройства.

Внутри установлена большая языковая модель (LLM) и алгоритм оценки привязанности, позволяющие роботу запоминать пользователя, адаптироваться к его предпочтениям и понимать, когда проявить инициативу, а когда остановиться.

Особое внимание уделено обучению физическим навыкам: стартап опубликовал видео, демонстрирующее процесс тренировки «необходимых движений» через телеуправление и демонстрацию, при которой реальный человек выполняет действия, а робот учится их воспроизводить с минимальной задержкой.

Запуск первой потребительской версии запланирован на август 2026 года, после чего компания откроет предзаказы. Стоимость устройства пока не раскрывается, однако отраслевые эксперты прогнозируют цену в диапазоне от 4 до 8 тысяч долларов для аналогичных продуктов нового поколения.

Ранее Life.ru писал о китайском человекоподобном роботе «Молния», который побил рекорд Усэйна Болта в тестовом забеге на 100 метров. Машина преодолела дистанцию за 9,32 секунды, разогнавшись до 14,5 метра в секунду, однако результат не считается мировым рекордом в лёгкой атлетике, поскольку роботы и люди выступают в разных категориях. Перед соревнованиями инженеры серьёзно модернизировали конструкцию робота, увеличив длину ног и улучшив работу суставов, чтобы повысить скорость и устойчивость на трассе.