Конец карьеры за решёткой? Экс-звезду сборной Англии обвинили в опасном вождении

Четырёхкратный чемпион Англии и бывший нападающий сборной Рахим Стерлинг оказался в центре уголовного скандала. По информации газеты The Sun, 31-летнему футболисту предъявлены обвинения в опасном вождении, хранении закиси азота (веселящего газа) и отказе от сдачи анализов после дорожно-транспортного происшествия. Если вина будет доказана, игроку грозит до двух лет тюремного заключения.

Инцидент произошёл в конце мая на южной стороне трассы M3 недалеко от развязки Минли. Стерлинг, управляя автомобилем Lamborghini стоимостью 270 тысяч фунтов стерлингов, врезался в отбойники. Полиция задержала его по подозрению в управлении транспортным средством под воздействием запрещённых веществ, а также в их хранении и отказе от медицинского освидетельствования.

Судебное заседание назначено на 15 сентября в Бейзингстоке. К этому моменту Стерлинг будет находиться в статусе свободного агента — ранее он покинул нидерландский «Фейенорд», за который выступал с начала 2026 года.

После аварии футболист ведёт замкнутый образ жизни и редко появляется на публике. В социальных сетях он публикует лишь фотографии с детьми, с которыми играет в футбол. Стерлинг помолвлен со своей подругой детства 30-летней Пейдж Милиан, от которой у него двое детей. Ещё одна дочь есть у игрока от предыдущих отношений.

Ранее Life.ru рассказывал, что Аргентине прилетел крупный штраф от ФИФА за драку Леандро Паредеса и скандальный баннер на ЧМ. Причиной для санкций стали акции неспортивного толка во время турнира, некорректное поведение сборной, а также проявления дискриминации и оскорбления на расовой почве.