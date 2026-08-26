Министр армии США Дрисколл решил уйти из Пентагона в День труда

Министр армии США Дэниел Дрисколл готовится покинуть Пентагон после затяжного конфликта с главой американского военного ведомства Питом Хегсетом. По данным The Wall Street Journal, он уйдёт с должности до конца года или раньше.

Сам Дрисколл рассчитывает подать в отставку уже 7 сентября, когда в США празднуется День труда. При этом администрация президента Дональда Трампа хочет, чтобы министр продолжил работу как минимум до конца года, сообщает NBC.

О возможном скором уходе Дрисколла также говорит его переезд. Летом министр вместе с семьёй выехал из служебного дома на военной базе Джойнт-Бейс Майер—Хендерсон-Холл. В этом районе живут многие высокопоставленные сотрудники Пентагона. Семья Дрисколла перебралась в Северную Каролину, а сам министр поселился в небольшой квартире на территории базы.

Пентагон и представители Дрисколла пока не комментируют ситуацию.

Как писал Life.ru, конфликт между Дрисколлом и Хегсетом обострился весной. Одной из причин стали разногласия вокруг кадровых решений в армии, в том числе увольнения начальника штаба генерала Рэнди Джорджа. Хегсет также был недоволен растущим влиянием Дрисколла. В администрации Трампа его считали близким к вице-президенту Джей Ди Вэнсу.