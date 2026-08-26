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26 августа, 03:45

В Токио грабители за 10 секунд вынесли из магазина часы на $1,25 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / i viewfinder

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / i viewfinder

Двое преступников 25 августа ворвались в магазин элитных часов в токийском районе Накано и забрали четыре пары. Общую стоимость украденных часов оценивают в 200 млн иен, или около $1,25 млн. Об этом сообщил телеканал NHK.

На всё ограбление грабителям понадобилось около 10 секунд. В этот момент в магазине находились пять сотрудников. Никто из них не получил травм.

После кражи работники магазина попытались догнать преступников. Однако те успели скрыться, в том числе с помощью электросамоката. Полиция продолжает их поиски.

Магазин продаёт новые и подержанные элитные часы, такие как Rolex, Patek Philippe и Richard Mille. Он находится на популярной торговой улице Nakano Broadway в районе Накано.

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Похожая дерзкая кража произошла в июне в британском Кембридже. Там группа преступников использовала угнанный экскаватор, чтобы вырвать из стены банкомат. Внутри находились десятки тысяч фунтов стерлингов.

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Лия Мурадьян
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