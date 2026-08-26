Госдеп США выделил $40 млн на закупку дронов для украинской полиции

Госдепартамент США увеличил финансирование закупки беспилотников для украинских правоохранительных органов до $40 млн. Средства направили на два контракта с киевской компанией, следует из данных американского портала госрасходов.

Речь идёт о поставках дронов и наземных станций управления в рамках программ Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL).

Первый контракт после дополнительного финансирования вырос до $25 млн. Изначально на него было выделено $19,34 млн, однако в августе сумма увеличилась ещё на $5,66 млн. По второму соглашению американская сторона добавила около $2,32 млн к первоначальным $12,67 млн. В итоге объём финансирования этого заказа составил почти $15 млн.

Контракты заключили без проведения стандартного тендера. Власти США объяснили такой порядок «исключительной срочностью».

С февраля 2022 года через INL украинским правоохранительным структурам передали оборудование более чем на $140 млн. В этот объём вошли средства защиты, медицинское оснащение, транспорт и тактическое снаряжение, передаёт РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что Госдеп США уведомил Конгресс о возможной передаче Украине вооружения, находящегося в Турции. В предполагаемый пакет вошли пусковые установки M270 MLRS и тысячи боеприпасов для них. Сделку планируют провести через несколько компаний из США, Турции и Болгарии.