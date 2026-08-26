В России расширят перечень объектов для трансплантации

В России с 1 сентября расширят перечень объектов, которые могут использоваться для трансплантации. В список добавят пересадку кожи, костей, нервов и фрагментов спинного мозга, следует из документов Минздрава РФ и Российской академии наук.

Изменения коснутся перечня объектов трансплантации, который будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Помимо уже существующих направлений, в документ включат кожу и её слои — эпидермис и дерму. Также в список войдут кости и их фрагменты, нервы, спинной мозг и отдельные его части.

Главный внештатный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье сообщил РИА «Новости», что пересадка сердца, печени, лёгких, почек и органокомплексов уже доступна россиянам бесплатно в рамках системы ОМС. Расширение перечня позволит официально закрепить новые направления трансплантологии и создаст правовую основу для их применения в медицинской практике.

Ранее Life.ru писал, что в Русской православной церкви оценили идею пересадки мозга в молодое тело. Священник Алексей Батаногов назвал такой эксперимент опасным и заявил, что он поднимает сложные вопросы о природе личности и душе человека. При этом в РПЦ подчеркнули, что традиционные методы лечения и пересадка органов для спасения жизни не вызывают подобных вопросов.