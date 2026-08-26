Военный вертолёт Black Hawk рухнул в лесу в США во время тренировки

Военный вертолёт Black Hawk совершил жёсткую посадку в американском штате Колорадо во время учебного полёта. На борту находились четыре человека, предварительно, никто не пострадал, сообщили в управлении шерифа округа Гилпин.

Инцидент произошёл на восточной стороне горы Тородин. Экстренные службы прибыли на место происшествия, при этом данных об утечке топлива или возгорании не поступало.

По данным местного телеканала ABC News, вертолёт выполнял тренировочный полёт. На опубликованных кадрах видно, что у машины повреждены лопасти и элементы фюзеляжа.

Вертолёт армии США получил повреждения при жёсткой посадке. Видео © Х / osintwarfare

Причины жёсткой посадки пока не установлены. Военные службы проводят проверку обстоятельств произошедшего.

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