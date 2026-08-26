При пожаре в больнице Исламабада погибли 14 новорождённых

Не менее 14 новорождённых погибли при пожаре в родильном отделении больницы в столице Пакистана Исламабаде. Возгорание произошло в Пакистанском институте медицинских наук, сообщает телеканал Geo News.

По данным источников канала, причиной трагедии мог стать взрыв компрессора кондиционера внутри отделения.

«По меньшей мере 14 новорождённых погибли в результате пожара в родильном отделении гинекологического отделения больницы. Пожар начался после взрыва компрессора кондиционера внутри родильного отделения», – говорится в сообщении.

В настоящее время спасательные службы продолжают работу на месте происшествия. Специалисты тушат пожар и выясняют все обстоятельства случившегося.

Информация о других возможных пострадавших и причинах выхода из строя оборудования уточняется.

Ранее Life.ru писал о крупном пожаре на Амурском газохимическом комплексе в Приамурье. В результате ЧП погибли три человека, среди них два гражданина Китая и один россиянин, ещё 146 человек получили травмы. Возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование комплекса повреждено не было.