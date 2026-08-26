ПВО России за ночь отразила атаку 426 железных украинских «гостей»
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Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Атака продолжалась с 20:00 25 августа до 07:00 26 августа по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями сразу нескольких регионов России.
«Всего уничтожены 426 украинских БПЛА самолётного типа», – сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.
Ранее Life.ru писал о трагедии в Липецкой области после падения беспилотника на жилой дом. После удара начался пожар, погибли мужчина и 14-летний подросток. Ещё две женщины получили ранения и были госпитализированы.
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