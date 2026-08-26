Мужчина пострадал при атаке БПЛА на Тульскую область

Мужчина пострадал в результате падения обломков беспилотника в Тульской области. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией области силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА.

«Минувшей ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников. <…> По данным Минобороны РФ, за ночь силами ПВО над территорией области было уничтожено восемь украинских БПЛА», — написал Миляев.

Губернатор уточнил, что мужчина получил травмы после падения обломков одного из беспилотников. На месте работают экстренные службы.

Также минувшей ночью атаке подверглась Тамбовская область. Там ликвидировали 16 БПЛА. В результате удара загорелся логистический центр Wildberries в Котовске. Огонь распространился на площади более 100 тыс. квадратных метров. Один сотрудник предприятия получил травмы.