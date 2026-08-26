Два человека пострадали при атаке 27 БПЛА на Воронежскую область

Два человека пострадали в пригороде Воронежа в результате падения сбитого беспилотника. Мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения получили ранения средней тяжести осколками оконного стекла и были госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. В том же пригородном районе повреждены окна и кровля одного частного дома, окна и входная дверь другого, а также грузовой автомобиль.

Еще в одном районе области после падения беспилотника произошло возгорание трех надворных объектов. Пожар оперативно потушили.

Гусев отметил, что режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

Ранее Life.ru писал, что в Липецкой области при падении украинского беспилотника на частный дом погибли мужчина и 14-летний подросток. Ещё две женщины получили ранения и были госпитализированы.