За последние пять лет интерес британских учащихся к изучению русской лингвистики продемонстрировал впечатляющую динамику. Официальные данные экзаменационных ведомств подтверждают: количество детей, выбравших эту дисциплину, увеличилось вдвое. Информация есть в распоряжении РИА «Новости».

Образовательная система Соединённого Королевства предлагает два ключевых этапа аттестации: экзамен в средней школе (GCSE) и испытание перед поступлением в вузы (A-level). На обеих ступенях ребята имеют право включить данный предмет в программу и подтвердить свои знания профильным тестом.

Статистика демонстрирует особенно яркую картину на уровне старших классов. Так, число претендентов, успешно сдавших A-level, подскочило с 736 человек до 1 253 за пятилетний цикл.

Одновременно улучшилось качество подготовки абитуриентов. Если в 2021 году высший балл получили 75% изучающих дисциплину в старшей школе, то к 2026 году доля отличников достигла внушительных 83,2%.

Прогресс в средней школе выглядит скромнее, однако стабилен. Показатель успеваемости среди юных учеников вырос с 72,1% до 72,5%. Эти цифры наглядно свидетельствуют о растущей востребованности русского языка в британском образовательном пространстве.

Тем временем с 1 сентября 2026 года в российских школах вступают в силу изменения, касающиеся учеников пятых классов. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, в расписании школьников появится новый обязательный курс, а также будут введены оценки за поведение.