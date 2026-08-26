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26 августа, 05:56

Советник Путина оценил срок, за который Япония может обзавестись ядерным оружием

Кобяков: Япония способна создать ядерное оружие примерно за год

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что, по его мнению, Японии может потребоваться около года для создания собственного ядерного оружия. Это заявление прозвучало в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума.

Кобяков также обратил внимание на «реваншистскую милитаризацию» Японии и заявил, что риторика премьер-министра Санаэ Такаити свидетельствует об изменении роли Токио в региональной и глобальной стратегии США.

«Даже ведутся разговоры о ядерном оружии, собрать которое Япония в состоянии примерно за один год», — сказал он.

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Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Россия и Китай намерены совместно противодействовать возможному появлению у Японии ядерного оружия и её ускоренной ремилитаризации. По его словам, Москва и Пекин также будут выступать против возвращения японского милитаризма.

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Дарья Денисова
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