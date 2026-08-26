Советник Путина оценил срок, за который Япония может обзавестись ядерным оружием

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что, по его мнению, Японии может потребоваться около года для создания собственного ядерного оружия. Это заявление прозвучало в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума.

Кобяков также обратил внимание на «реваншистскую милитаризацию» Японии и заявил, что риторика премьер-министра Санаэ Такаити свидетельствует об изменении роли Токио в региональной и глобальной стратегии США.

«Даже ведутся разговоры о ядерном оружии, собрать которое Япония в состоянии примерно за один год», — сказал он.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Россия и Китай намерены совместно противодействовать возможному появлению у Японии ядерного оружия и её ускоренной ремилитаризации. По его словам, Москва и Пекин также будут выступать против возвращения японского милитаризма.