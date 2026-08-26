Жители Украины делают татуировки с Бандерой и нацистской символикой

Жители Украины обращаются в тату-салоны за изображениями Степана Бандеры, Евгения Коновальца и символами, связанными с нацистской Германией. Об этом сообщает РИА «Новости», изучив публикации украинских мастеров.

В частности, киевский тату-мастер показал работу с портретом Коновальца на руке клиента. В Хмельницком салон опубликовал татуировку с Бандерой, назвав его «символом борьбы за независимость Украины».

Во Львове мастер разместил фотографию изображения Бандеры с гранатомётом в руках. Похожие работы с «волчьим крюком» публикуют салоны из Киева, Харькова и Одессы.

Как отмечает агентство, такие изображения встречаются и у публичных людей. В качестве примера РИА «Новости» приводит певицу Наргиз Закирову*, которая публиковала фотографию с портретом Бандеры на бедре.

В публикации также говорится, что «волчий крюк» использовался в символике отдельных подразделений нацистской Германии, а позднее — послевоенных неонацистских организаций. По данным агентства, этот знак присутствует и в символике украинского формирования «Азов»**.

Ранее замглавы МИД Польши Марчин Босацкий заявил, что включение Степана Бандеры и Романа Шухевича в украинский «национальный пантеон» может осложнить отношения Киева с Европой. По его словам, Варшава считает этих деятелей ответственными за массовые преступления против мирного населения.

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