Суд в России признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию* пособниками нацистской Германии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.