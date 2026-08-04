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4 августа, 08:27

Суд в России признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии

Обложка © Wikipedia,Wikipedia

Обложка © Wikipedia,Wikipedia

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию* пособниками нацистской Германии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Согласно решению, Бандера, Шухевич, ОУН-УПА* признаны виновными в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В суде уточнили, что иск заместителя генерального прокурора РФ был удовлетворен в полном объеме.

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Напомним, что Киев решил перезахоронить на Украине националистов и пособников Гитлера. Так, в мае с почестями перезахоронили останки главы ОУН* Андрея Мельника. На церемонии присутствовал Владимир Зеленский. А позже стало известно, что Украина готовит перезахоронение создателя и главы ОУН* Евгения Коновальца. Ранее ходили слухи о возвращении тел Степана Бандеры и Романа Шухевича. Первый похоронен на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене. А вот останки Шухевича, причастного к массовым убийствам поляков и евреев в ходе деятельности УПА* на западе Украины, были сброшены в реку Збруч, напротив города Скала-Подольская.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

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Александра Вишнякова
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