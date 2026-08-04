Суд в России признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии
Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию* пособниками нацистской Германии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Согласно решению, Бандера, Шухевич, ОУН-УПА* признаны виновными в преступлениях против советского народа в годы Великой Отечественной войны.
В суде уточнили, что иск заместителя генерального прокурора РФ был удовлетворен в полном объеме.
Напомним, что Киев решил перезахоронить на Украине националистов и пособников Гитлера. Так, в мае с почестями перезахоронили останки главы ОУН* Андрея Мельника. На церемонии присутствовал Владимир Зеленский. А позже стало известно, что Украина готовит перезахоронение создателя и главы ОУН* Евгения Коновальца. Ранее ходили слухи о возвращении тел Степана Бандеры и Романа Шухевича. Первый похоронен на кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене. А вот останки Шухевича, причастного к массовым убийствам поляков и евреев в ходе деятельности УПА* на западе Украины, были сброшены в реку Збруч, напротив города Скала-Подольская.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.