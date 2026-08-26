В Севастополе отразили атаку трёх крылатых ракет ВСУ «Фламинго»

Российские военные и подразделения противовоздушной обороны успешно отразили попытку ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Это стало первым подобным инцидентом в регионе за последнее время.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, благодаря профессиональным действиям расчётов ПВО три дальнобойные крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» были своевременно обнаружены и уничтожены над акваторией Чёрного моря, на значительном удалении от береговой линии.

Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал, повреждений городской инфраструктуры также не зафиксировано. Михаил Развожаев выразил благодарность российским военным за безупречную работу по обеспечению безопасности города.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 460 украинских беспилотников самолётного типа. Кроме того, были перехвачены восемь управляемых авиационных бомб и пять реактивных снарядов американской системы HIMARS.