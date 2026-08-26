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Регион
26 августа, 06:33

В Севастополе отразили атаку трёх крылатых ракет ВСУ «Фламинго»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat / Не является фото с места событий

Российские военные и подразделения противовоздушной обороны успешно отразили попытку ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Это стало первым подобным инцидентом в регионе за последнее время.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, благодаря профессиональным действиям расчётов ПВО три дальнобойные крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» были своевременно обнаружены и уничтожены над акваторией Чёрного моря, на значительном удалении от береговой линии.

Глава региона подчеркнул, что в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал, повреждений городской инфраструктуры также не зафиксировано. Михаил Развожаев выразил благодарность российским военным за безупречную работу по обеспечению безопасности города.

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Ранее российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 460 украинских беспилотников самолётного типа. Кроме того, были перехвачены восемь управляемых авиационных бомб и пять реактивных снарядов американской системы HIMARS.

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Оксана Попова
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