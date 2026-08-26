Семилетнюю девочку ударило током от холодильника в магазине Подольска

Семилетнюю девочку госпитализировали после удара током в одном из магазинов Подольска. По данным «Рен-ТВ», ребёнка поместили в реанимацию детского отделения больницы для наблюдения.

По словам отца девочки Михаила, семья уже обратилась с заявлением в полицию. К руководству магазина родители пока не обращались, поскольку не знают, кто отвечает за исправность электрооборудования в торговой точке.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели двухлетнего мальчика от удара током возле магазина в городе Шахты Ростовской области. Ребёнок прикоснулся к наружному блоку сплит-системы, после чего потерял сознание и умер в больнице.