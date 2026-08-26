«Стубб или ступор?» Захарова жёстко прошлась по президенту Финляндии, обвинив его в деградации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о президенте Финляндии Александре Стуббе. Поводом стали его слова об ударах ВСУ вглубь российской территории. Дипломат заявила в эфире радио Sputnik, что финский лидер деградировал как политик и как человек.

«Такое ощущение, что последняя буква в фамилии Стубб действительно и пишется уже как “п”», — сказала она. По мнению Захаровой, это не просто смена позиции, а именно деградация риторики, которая нарастала годами.

Захарова подчеркнула, что подобная риторика не может быть объяснена логически — она назвала её «ступором» в самом прямом смысле слова.

Напомним, ранее президент Финляндии Стубб поддержал атаки ВСУ на Wildberries. По его словам, удары по логистическим центрам якобы усиливают давление на российские власти и якобы приближают переговорный процесс. Он также призвал Запад сохранять военную и финансовую помощь Киеву.