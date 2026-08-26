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Регион
26 августа, 07:16

«Стубб или ступор?» Захарова жёстко прошлась по президенту Финляндии, обвинив его в деградации

Захарова: Президент Финляндии Стубб деградировал как политик и человек

Обложка © ТАСС / STT-Lehtikuva, Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / STT-Lehtikuva, Петр Ковалев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о президенте Финляндии Александре Стуббе. Поводом стали его слова об ударах ВСУ вглубь российской территории. Дипломат заявила в эфире радио Sputnik, что финский лидер деградировал как политик и как человек.

«Такое ощущение, что последняя буква в фамилии Стубб действительно и пишется уже как “п”», — сказала она. По мнению Захаровой, это не просто смена позиции, а именно деградация риторики, которая нарастала годами.

Захарова подчеркнула, что подобная риторика не может быть объяснена логически — она назвала её «ступором» в самом прямом смысле слова.

«Реальный дебил»: Медведев осадил Стубба за радость от ударов по Wildberries
«Реальный дебил»: Медведев осадил Стубба за радость от ударов по Wildberries

Напомним, ранее президент Финляндии Стубб поддержал атаки ВСУ на Wildberries. По его словам, удары по логистическим центрам якобы усиливают давление на российские власти и якобы приближают переговорный процесс. Он также призвал Запад сохранять военную и финансовую помощь Киеву.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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