Росгвардия назвала обычные вещи, которые могут оказаться взрывными ловушками ВСУ
Росгвардия предупредила о замаскированной под предметы взрывчатке ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Росгвардия предупредила, что с беспилотников могут сбрасывать самодельные взрывные устройства, замаскированные под обычные вещи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на сапёра с позывным Зубр.
По словам военного, для маскировки используют кошельки, пачки банкнот, смартфоны и детские игрушки.
«Противник нередко использует привлекающие внимание предметы для маскировки самодельных взрывных устройств — кошельки, пачки банкнот, смартфоны и даже детские игрушки», — отметил сапёр.
В Росгвардии подчеркнули, что об опасности таких находок особенно важно предупреждать детей.
Ранее в Приюте ДНР обнаружили взрывчатку, замаскированную под шоколад и бытовые предметы. По словам российского военного, заминированные предметы находили на тропах и маршрутах.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.