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26 августа, 07:25

Росгвардия назвала обычные вещи, которые могут оказаться взрывными ловушками ВСУ

Росгвардия предупредила о замаскированной под предметы взрывчатке ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Росгвардия предупредила, что с беспилотников могут сбрасывать самодельные взрывные устройства, замаскированные под обычные вещи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на сапёра с позывным Зубр.

По словам военного, для маскировки используют кошельки, пачки банкнот, смартфоны и детские игрушки.

«Противник нередко использует привлекающие внимание предметы для маскировки самодельных взрывных устройствкошельки, пачки банкнот, смартфоны и даже детские игрушки», — отметил сапёр.

В Росгвардии подчеркнули, что об опасности таких находок особенно важно предупреждать детей.

Житель Херсонской области подорвался на мине ВСУ, замаскированной под консервы
Житель Херсонской области подорвался на мине ВСУ, замаскированной под консервы

Ранее в Приюте ДНР обнаружили взрывчатку, замаскированную под шоколад и бытовые предметы. По словам российского военного, заминированные предметы находили на тропах и маршрутах.

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Дарья Денисова
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