Росгвардия назвала обычные вещи, которые могут оказаться взрывными ловушками ВСУ

Росгвардия предупредила, что с беспилотников могут сбрасывать самодельные взрывные устройства, замаскированные под обычные вещи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на сапёра с позывным Зубр.

По словам военного, для маскировки используют кошельки, пачки банкнот, смартфоны и детские игрушки.

«Противник нередко использует привлекающие внимание предметы для маскировки самодельных взрывных устройств — кошельки, пачки банкнот, смартфоны и даже детские игрушки», — отметил сапёр.

В Росгвардии подчеркнули, что об опасности таких находок особенно важно предупреждать детей.

Ранее в Приюте ДНР обнаружили взрывчатку, замаскированную под шоколад и бытовые предметы. По словам российского военного, заминированные предметы находили на тропах и маршрутах.