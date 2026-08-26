«Рак — не приговор»: Онколог объяснил, какие обследования нужны при генетических мутациях

Наследственность — не приговор. Даже если у вас обнаружили мутации в генах, это не значит, что болезнь неизбежна. Однако при такой предрасположенности регулярные проверки здоровья становятся особенно важными. Руководитель Онкологического центра Александр Серяков объяснил Здоровью Mail, как часто и какие именно обследования нужно проходить.

От 5 до 10% случаев рака передаются по наследству. Самые известные мутации — BRCA1 и BRCA2 — повышают риск рака молочной железы, яичников, простаты и поджелудочной железы. Но наличие этих мутаций не гарантирует заболевание. Снизить вероятность можно с помощью профилактики: здоровый образ жизни и регулярные чекапы.

Врач подчёркивает, что людям без генетической предрасположенности достаточно проходить осмотры раз в три года до 40 лет и ежегодно после 40. Тем, у кого выявлены мутации, — вдвое чаще: не раз в год, а раз в полгода. И процедуры должны быть более тщательными.

Например, женщинам с мутациями BRCA1 и BRCA2 после 30 лет рекомендуется не просто маммография, а МРТ молочных желез. УЗИ тоже нужно делать ежегодно, а не раз в три года. При склонности к раку поджелудочной — УЗИ этого органа каждые полгода, контроль питания и лечение диабета. При риске рака желудка или кишечника — гастро- и колоноскопия с 40 лет, затем не реже раза в три года, с удалением полипов.

Онколог советует не откладывать генетическое тестирование, если в семье были случаи онкологии. Положительный результат — не паника, а повод для визита к врачу-генетику и онкологу. Вместе они составят план действий, который с большой вероятностью поможет избежать болезни. Действовать нужно сейчас, а не ждать симптомов.

А ранее Life.ru сообщал, что Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения агрессивной формы рака груди. Препарат планируется применять вместе с химиотерапией до хирургического вмешательства. Такая схема направлена на повышение частоты патоморфологического ответа и улучшение долгосрочного прогноза.