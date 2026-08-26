Эрдоган заявил, что Турция не допустит «кровавых сценариев» на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать за мир на Ближнем Востоке и поддерживать соседние страны в их восстановлении. Об этом турецкий лидер сказал в обращении к нации после заседания кабинета министров. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, Турция видит попытки реализовать в регионе «кровавые сценарии», однако не намерена позволять им воплотиться в жизнь.

«С божьей помощью мы не позволим им воплотиться в жизнь», — заявил он.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара не собирается отказываться от собственных принципов и национальных интересов. При этом страна продолжит поддерживать партнёров, которые ей доверяют.

Эрдоган добавил, что Турция будет добиваться мира в регионе независимо от того, кто выступает против такой политики. По его словам, Анкара также не прекратит помогать соседним государствам с восстановлением и стабилизацией.

«Мы не откажемся от поддержки восстановления наших соседей только потому, что преступные сети, на руках которых кровь невинных, этим недовольны», — сказал президент.

Ранее Дональд Трамп назвал Мекканское соглашение первым шагом к объединению стран Ближнего Востока. Президент США отметил, что оборонный пакт Саудовской Аравии, Турции и Пакистана поможет участникам эффективнее обеспечивать безопасность.