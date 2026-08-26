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26 августа, 07:41

Экс-посол Мюррей: Большинство украинцев хотят мира, но Киев их не слышит

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kathrine Andi

Большая часть жителей Украины хочет договориться о мире с Россией, однако власти в Киеве игнорируют это настроение общества. Об этом написал в соцсети X британский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей.

«Если бы Украина была демократической, она бы делала то, чего хочет подавляющее большинство украинцев по результатам всех опросов общественного мнения: вела бы переговоры о мирном урегулировании», — заявил он.

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Незадолго до этого американский обозреватель Дженнифер Кавана в статье для издания UnHerd указала, что главным препятствием на пути к завершению боевых действий стал внутриполитический кризис на Украине. Она отметила, что подписание любых договорённостей в такой обстановке маловероятно. По мнению публициста, основными пострадавшими в этой ситуации оказываются сами украинцы, а внутренняя борьба обострилась в самый неудачный момент.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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