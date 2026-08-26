Попытался уйти от погони: В Кемерове судимый водитель без прав насмерть сбил инспектора ДПС
Ранее судимый водитель без прав насмерть сбил полицейского в Кемерове
при исполнении служебных обязанностей погиб 35-летний капитан полиции Виктор Актешев. Обложка © Полиция Кузбасса
В Кемерове произошла трагедия: при исполнении служебных обязанностей погиб 35-летний капитан полиции Виктор Актешев. Инцидент случился около 04:20 на улице Терешковой в районе Кузбасского моста. Экипаж ГИБДД попытался остановить автомобиль Honda Fit, однако водитель проигнорировал требования инспекторов и совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов.
От полученных травм полицейский скончался на месте. Злоумышленник, совершивший наезд, был задержан на месте происшествия. Им оказался 23-летний ранее судимый житель города Березовский, который не имел права управления транспортным средством.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В настоящий момент решается вопрос об аресте подозреваемого.
У погибшего капитана полиции Виктора Актешева, который служил в органах внутренних дел с 2008 года, остался несовершеннолетний ребёнок. Руководство ГУ МВД по Кемеровской области выразило соболезнования семье погибшего и пообещало оказать всю необходимую помощь.
Ранее трагические известия пришли из Глушковского района Курской области. При выполнении боевого задания там погибли двое служащих добровольческой бригады «БАРС-Курск».
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