В Кемерове произошла трагедия: при исполнении служебных обязанностей погиб 35-летний капитан полиции Виктор Актешев. Инцидент случился около 04:20 на улице Терешковой в районе Кузбасского моста. Экипаж ГИБДД попытался остановить автомобиль Honda Fit, однако водитель проигнорировал требования инспекторов и совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов.

От полученных травм полицейский скончался на месте. Злоумышленник, совершивший наезд, был задержан на месте происшествия. Им оказался 23-летний ранее судимый житель города Березовский, который не имел права управления транспортным средством.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). В настоящий момент решается вопрос об аресте подозреваемого.

У погибшего капитана полиции Виктора Актешева, который служил в органах внутренних дел с 2008 года, остался несовершеннолетний ребёнок. Руководство ГУ МВД по Кемеровской области выразило соболезнования семье погибшего и пообещало оказать всю необходимую помощь.

Ранее трагические известия пришли из Глушковского района Курской области. При выполнении боевого задания там погибли двое служащих добровольческой бригады «БАРС-Курск».