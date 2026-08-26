Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимиро Зеленского с Днём независимости Украины на китайском языке. Об этом сообщает «Страна.ua».

Главарь Киева опубликовал послание китайского лидера в социальной сети X. Си Цзиньпин написал письмо на китайском языке и передал «искренние поздравления и наилучшие пожелания».

В послании председатель КНР отметил, что «дружба Китая и Украины отвечает коренным интересам народов двух стран».

В ответ Зеленский написал на английском, что рассчитывает на активное участие Пекина в дипломатических усилиях. По его словам, Китай может сыграть «сильную дипломатическую роль в завершении конфликта».

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС проигнорировали празднование Дня независимости в Киеве. По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, они не приехали на Украину из-за ситуации с экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым.