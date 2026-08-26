Ряд европейских руководителей в последний момент отказались приезжать на празднование Дня независимости Украины, и одной из причин могла стать их связь с демаршем бывшего министра обороны Михаила Фёдорова. Об этом в соцсети X написала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Она обратила внимание, что в столицу Украины на торжества не прибыли ни президент Франции Эмманюэль Макрон, ни немецкий канцлер Фридрих Мерц, ни глава евродипломатии Кая Каллас, ни руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — хотя раньше говорилось об их участии.

«Одно из возможных объяснений заключается в том, что представители либерального истеблишмента ЕС, судя по всему, связаны с недавними заявлениями о «выборах» и продвижением Фёдорова как потенциального «нового героя»», — написала Мендель.

По её словам, попытка возвысить столь спорную личность выглядит грубо и незрело. Она добавила, что такой ход может оказаться и вредным, если общество расценит его как желание навязать украинцам заранее подобранного кандидата.

Есть и другое объяснение, отметила бывшая пресс-секретарь. По её мнению, эти политики уже давно плотно замешаны в происходящем и попросту не хотят, чтобы их открыто связывали с тем, что всё чаще воспринимается как усугубление кризиса. Мендель считает, что в Европе постепенно осознают: Зеленский и его команда серьёзно ослабили позиции страны на фоне войны — виной тому коррупционные скандалы и зафиксированные нарушения прав человека.

Неделей ранее сам Фёдоров говорил о провале в системе управления Украиной и призвал провести президентские выборы. Он отмечал, что граждане не готовы бесконечно жить в государстве, где им непонятно, по какой логике принимаются решения и почему одни реформы идут, а другие тормозятся.

Также Фёдоров заявлял, что нынешняя система управления и высокий уровень коррупции мешают завершить конфликт и восстановить страну. По его оценке, действующий порядок власти не даёт принимать эффективные решения, что сказывается и на ходе боевых действий, и на перспективах восстановления страны.