Умер Алексей Брызгалин, признанный лучшим регбийным судьёй России 2021 года

На 48-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Брызгалин, один из ведущих регбийных арбитров страны. Информацию о смерти специалиста подтвердили в пресс-службе федерации.

Спортивный путь Алексея Алексеевича начался в детстве, когда он попал в команду «Фили». Позже он пробовал свои силы на любительском уровне, выступая за «Московских драконов» и «Тушино», а также пробовал себя в роли детского наставника.

Основным призванием для него стало судейство, которым он занялся в 2006 году. Всего через четыре сезона рефери начал работать на международных матчах, а в 2021-м профессиональное сообщество признало его лучшим судьей России.

Помимо работы на поле, покойный почти два десятилетия руководил спортивной школой олимпийского резерва №103 «Южное Тушино». Он возглавлял учреждение с 2003 года вплоть до реорганизации в 2022-м.

Коллеги и воспитанники выражают глубокие соболезнования близким покойного.

Ранее умер американский актёр Майкл Райт, который снимался в фильмах «Шугар Хилл» и «Переводчица». Ему было 70 лет. Райт скончался 19 августа в Лос-Анджелесе. По словам родственников, причиной смерти стала остановка сердца из-за осложнений редкой неврологической болезни — синдрома Маркиафавы-Биньями. Актёр родился в Нью-Йорке в 1956 году. Зрителям он также запомнился по фильмам «Деньги решают всё», «Директор» и «Пять горячих сердец».