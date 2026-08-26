Украинской армии всё сложнее находить операторов беспилотников, поскольку они гибнут слишком быстро. Об этом рассказал бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своём эфире на YouTube.

По его словам, инициатива сейчас полностью на стороне российских войск. Риттер подчеркнул, что мало кто понимает главную проблему украинцев — нехватку людей, способных управлять дронами.

«Сейчас украинцы едва могут запустить дрон, чтобы их почти сразу не обнаружили и не убили», — заявил он. Экс-разведчик назвал это самой сутью нынешнего конфликта.

Риттер также считает, что ВСУ не способны сдержать наступление российской армии. По его оценке, Россия постепенно берёт верх над противником на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях и будет двигаться дальше.

Ранее замкомандира штурмового батальона 110-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Слон рассказал, что при отступлении украинские операторы бросили больше сотни FPV-дронов и разведывательных беспилотников. Среди оставленной техники оказались аппараты Mavic-3 и более новые Mavic-4. По его словам, брошенное оборудование теперь помогает российским бойцам.