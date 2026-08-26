Уральский лицей впервые признан лучшей школой России

Челябинский Физико-математический лицей № 31 стал лидером в рейтинге по конкурентоспособности среди российских школ. Об этом свидетельствует исследование агентства RAEX, пишет РБК.

Лицей поднялся с третьей строчки на первую. Прошлогодний победитель — Физтех-лицей имени П.Л. Капицы из Долгопрудного — теперь замыкает тройку. На втором месте сохранил позиции СУНЦ МГУ.

В пятёрку также попала Физико-математическая школа Тюмени и московский лицей «Вторая школа». Среди двадцати лучших по этому показателю половина учреждений находится в столице. Остальные места распределились между Долгопрудным, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Новосибирском, Казанью, Саранском, Тюменью и Челябинском.

Во втором списке, учитывающем количество зачисленных в ведущие вузы, доминирование Москвы осталось прежним: 16 позиций из 20. Первое место вернула частная школа Центра педагогического мастерства, сместив на вторую строчку многолетнего лидера — Лицей НИУ ВШЭ. Третье место осталось за Бауманской инженерной школой № 1580.

Всего в перечень вошли учреждения из более чем 51 региона. По представленности лидирует Москва (91 школа), далее следуют Санкт-Петербург (36) и Подмосковье (29). Гендиректор агентства Дмитрий Гришанков отметил рост доли негосударственного сектора: за пять лет показатель частников вырос с 6% до 13%.

Для попадания в шорт-лист учебному заведению нужно было выпустить за 2024–2025 годы минимум 30 человек, поступивших в лучшие университеты. При оценке конкурентоспособности RAEX учитывал соотношение таких учеников к общему количеству окончивших школу.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о запрете телефонов на уроках в школах с 1 сентября. В экстренных случаях использование мобильной связи останется возможным, если это необходимо для безопасности учеников или сотрудников школы.