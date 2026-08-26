«Кто первый встал, того и тапки»: Юрист раскрыл, почему на допросе нельзя просто молчать

Многие граждане, насмотревшись фильмов, на допросе у следователя гордо заявляют: «Я имею право не свидетельствовать против себя» — и замолкают. Ссылаются на статью 51 Конституции. И считают, что так они защищают свои права. На самом деле, по словам адвоката Данила Гранина, это одна из самых опасных стратегий.

Да, Конституция действительно гарантирует право не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников. Но в реальном следственном кабинете работает принцип: если вы молчите, следователь заполняет пустоту своими домыслами. Он не ищет вам оправданий — он ищет подтверждения своей версии. И если вы не даёте ему альтернативы, версия следователя становится официальной. Потом адвокату придётся её опровергать, а это в разы сложнее, чем предложить свою сразу.

Главный совет эксперта: не молчите, а дайте готовую, логичную и подтверждённую документами версию. Показания — это ваш шанс задать направление расследованию. Следователь обязан проверить каждое ваше слово: провести очные ставки, запросить документы, изъять записи с камер. Вы «загружаете» его работой и заставляете искать доказательства вашей невиновности, добавил специалист в беседе с «Газетой.ru».

Если же вы ссылаетесь на 51-ю статью и отмалчиваетесь, следствие закончится с той информацией, что у него уже есть. Дело передадут в суд с обвинительным заключением. И там, когда вы начнёте говорить о своей невиновности, судья задаст резонный вопрос: «А почему вы не сказали этого на следствии?» Объяснять своё молчание придётся уже в суде, а не следователю.

А ранее Life.ru писал, что житель немецкого города Лейпциг успешно оспорил судебное обвинение с помощью ИИ. Мужчина заменил традиционного адвоката нейросетью ChatGPT. ИИ за неделю помог подготовить 18-страничное ходатайство об отводе судьи из-за предвзятости.