Дебошир швырнул топор в прохожего на Чонгарском бульваре Москвы

На юго-западе Москвы произошел инцидент с применением холодного оружия. Неизвестный мужчина напал на прохожего с топором прямо на жилой аллее.

Задержание метателя топора. Видео © Росгвария

По сообщению пресс-службы столичного главка Росгвардии, патрульные получили сигнал о странном поведении гражданина. До этого он методично кидал инструмент в стволы деревьев.

Ситуация резко обострилась после вмешательства случайного свидетеля. Местный житель сделал агрессивному человеку устное предупреждение. В ответ на это замечание злоумышленник метнул тяжелый предмет в оппонента.

Острое лезвие попало точно в цель. Пострадавший — 36-летний мужчина — получил глубокую резаную травму колена. Сильное кровотечение потребовало немедленной врачебной помощи.

Медицинская бригада оперативно доставила раненого в стационар. Сейчас его жизни ничего не угрожает, однако травма оказалась тяжелой.

Нападавшего удалось скрутить на месте преступления. Совместными усилиями бойцов ведомства и сотрудников правопорядка буяна обезвредили без применения табельного оружия.

Выяснилось, что агрессору 51 год, он является местным жителем. Причины столь яростной вспышки гнева сейчас выясняют дознаватели. Правоохранители уже начали процессуальную проверку действий задержанного для передачи дела в суд.

До этого в Хабаровске неизвестный мужчина ударил несовершеннолетнего по ноге обухом топора, когда тот катался на самокате. Нападавшего сейчас разыскивают.