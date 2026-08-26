Временная поверенная в делах Румынии вызвана в МИД РФ

Временная поверенная в делах Румынии в России Лилиана Бурда вызвана 27 августа в МИД РФ. Об этом сообщили ТАСС ведомстве.

В начале августа МИД РФ напомнил, что Румыния оказывает Украине прямую военно-логистическую поддержку. Так, порт Джурджулешты используют как транзитный узел для грузов, в том числе предназначенных для нужд ВСУ.