МИД Румынии выдал куски пенопласта за обломки российского БПЛА

Представители МИД Румынии не представили российской стороне доказательств, подтверждающих происхождение беспилотников, сбитых над территорией страны. Вместо этого во время встречи с вызванным в ведомство послом РФ Владимиру Липаеву продемонстрировали куски пенопласта.

В российском диппредставительстве заявили «Известиям», что никаких фактов, связывающих обнаруженные беспилотники с Россией, румынская сторона не привела. При этом дипломаты подчеркнули, что продемонстрированные материалы сами по себе не могут служить подтверждением российского происхождения БПЛА.

В посольстве РФ также предположили, что инциденты могли быть использованы в рамках заранее подготовленной кампании. По мнению российских дипломатов, речь могла идти о «заранее срежиссированной постановке» со стрельбой по учебным мишеням, призванной оправдать перед румынским обществом курс на милитаризацию.