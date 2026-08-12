МИД Румынии выдал куски пенопласта за обломки российского БПЛА
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Представители МИД Румынии не представили российской стороне доказательств, подтверждающих происхождение беспилотников, сбитых над территорией страны. Вместо этого во время встречи с вызванным в ведомство послом РФ Владимиру Липаеву продемонстрировали куски пенопласта.
В российском диппредставительстве заявили «Известиям», что никаких фактов, связывающих обнаруженные беспилотники с Россией, румынская сторона не привела. При этом дипломаты подчеркнули, что продемонстрированные материалы сами по себе не могут служить подтверждением российского происхождения БПЛА.
В посольстве РФ также предположили, что инциденты могли быть использованы в рамках заранее подготовленной кампании. По мнению российских дипломатов, речь могла идти о «заранее срежиссированной постановке» со стрельбой по учебным мишеням, призванной оправдать перед румынским обществом курс на милитаризацию.
Напомним, в конце июля МИД Румынии вызвал российского посла из-за инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве страны. По данным румынского Минобороны, за три дня над территорией страны были сбиты три беспилотника. Впоследствии Бухарест объявил российского дипломата персоной нон грата и потребовал покинуть Румынию в течение пяти дней.
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