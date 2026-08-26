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26 августа, 08:15

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов получил травму на Алтае

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов временно откажется от региональных поездок и участия в предвыборных дебатах из-за травмы. Представлять партию на них он поручил вице-спикеру Госдумы Александру Бабакову и другим однопартийцам.

Миронов рассказал, что получил небольшую травму во время рабочей поездки в Алтайский край. Сейчас политик проходит лечение, однако подчеркнул, что чувствует себя нормально.

«Участие в предвыборных дебатах и агитационных мероприятиях поручаю Александру Михайловичу Бабакову, членам президиума ЦС, региональным партийным лидерам и опытным соратникам», — говорится в обращении Миронова.

Из-за лечения лидер партии также скорректирует график поездок по регионам. Других подробностей о полученной травме и сроках восстановления нет.

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Ранее Life.ru сообщал, что лидеры думских фракций подвели итоги работы Госдумы восьмого созыва. Миронов тогда заявил, что доволен результатами работы парламента, и выразил уверенность, что Госдума следующего созыва продолжит её.

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Александра Вишнякова
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