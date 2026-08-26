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26 августа, 08:37

Планета «пошла вразнос»: Темпы глобального потепления превысили показатели прошлого

Скорость климатических изменений оказалась беспрецедентной для науки

Обложка © magnific

Обложка © magnific

Современные темпы повышения температуры на Земле значительно отличаются от тех, что наблюдались в прошлом. Директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института, профессор РАН Александр Макаров назвал скорость потепления колоссальной в интервью ТАСС.

По словам учёного, причины происходящего ещё предстоит точно установить. При этом, как отметил Макаров, изменить климат вряд ли удастся.

Вместо этого человечеству, по мнению специалиста, предстоит разработать стратегии адаптации к будущим климатическим изменениям. Он назвал эту задачу глобальной.

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Ранее стало известно, что глобальное потепление ускорилось примерно с середины 2010-х годов, показал анализ пяти климатических наборов данных. Учёные оценили темп повышения температуры за последнее десятилетие примерно в 0,35 °C за 10 лет против менее 0,2 °C в период с 1970 по 2015 год.

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Дарья Денисова
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