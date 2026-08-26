Никаких «не сошлись характерами»: В Алтайском крае запустили «кототиндер» для поиска хозяев животным
В Алтайском крае запустили «кототиндер» для поиска хозяев животным
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В Алтайском крае внедрили технологию «кототиндера», помогающую пристраивать одиноких животных. Система проводит мэтч на основе совпадения психотипов конкретного питомца и потенциального владельца. Результат впечатляет: за полгода не зафиксировано ни одного случая возврата пушистых подопечных, пишет Mash.
Методику разработала российский ученый-фелинолог. Эксперт запатентовала алгоритм определения характера животного по его поведению. Теперь каждый подопечный приюта официально классифицируется как холерик, флегматик, сангвиник или меланхолик. Процесс поиска продолжается до момента, пока не случится «дзынь» у обеих сторон.
Анкеты четвероногих в базе данных не ограничиваются стандартными данными о здоровье и привычках. Специалисты составляют полноценный дейтинг-профиль: как зверь уживается с другими обитателями дома, реагирует на резкие запахи и ведет себя при встрече с незнакомцами.
Для сравнения, в большинстве российских регионов около 50% питомцев возвращаются обратно в приюты из-за конфликтов темпераментов. В Барнауле благодаря внедрённой методике удалось полностью исключить такие ситуации.
Ранее в Московском зоопарке рассказали, что и у капибары по кличке Малая может скоро появиться потомство. На УЗИ заметили признаки беременности. Сотрудники ждут детёныша и надеются, что всё пройдёт хорошо.
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