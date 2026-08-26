«Купить всё на всякий случай»: Акушерка назвала реальную цену первого года жизни малыша

Детский ретейл умело играет на эмоциях родителей, убеждая, что малышу нужно всё и сразу. Однако акушерка и психолог Анна Семененко в беседе с «Газетой.ru» предупреждает: в первый год жизни ребёнку требуется значительно меньше вещей, чем предлагает рынок. Бюджет может варьироваться от 150 до 500 тысяч рублей — и разница зависит не от реальных потребностей младенца, а от уровня комфорта, который выбирает семья.

Самый экономный вариант — около 150–200 тысяч в год. Это предполагает бесплатную медицину по ОМС, минимум новых вещей, активное использование вторичного рынка, грудное вскармливание и отказ от нянь с дорогими гаджетами. Средний сценарий обходится в 300–500 тысяч: сюда входят новая коляска и кроватка из среднего сегмента, подгузники известных брендов, смешанное питание и эпизодические визиты в платные клиники.

На одежду в этом случае уходит около 80–100 тысяч рублей за год. Премиум-вариант — от полумиллиона: частная медицина (ещё 80–120 тысяч), брендовая косметика и услуги няни.

Все траты эксперт делит на четыре группы: сон и безопасность, транспорт, гигиена и питание. Всё остальное — от дизайнерских ползунков до умных погремушек — это не необходимость, а вопрос имиджа и привычек семьи. Многие родители попадают в ловушку, покупая вещи «на всякий случай», которые потом годами лежат в шкафу.

До рождения малыша достаточно подготовить лишь строгую базу: место для сна, коляску и автокресло, базовую одежду по сезону, подгузники, пелёнки, средства гигиены и аптечку по рекомендации педиатра. Всё остальное можно докупать по мере необходимости.

Эксперт советует практиковать правило «отложенной покупки»: положить товар в корзину и вернуться к нему через пару дней. Это помогает отделить реальную потребность от импульсивного желания и сэкономить десятки тысяч рублей.

А ранее Life.ru рассказал, что собрать ребёнка в школу можно от 5,7 тысячи рублей. По данным АКОРТ, в расчёт вошли школьная форма и обувь, спортивная одежда, кроссовки и чешки, рюкзак, а также основной набор канцелярии.