В Крыму посоветовали говорливому Стуббу прикусить язык после слов об ударах по России

Глава парламента Крыма Владимир Константинов отреагировал на высказывания финского президента Александра Стубба, одобрившего удары ВСУ по логистическим объектам Wildberries. Слова политика приводит РИА Новости.

После саммита «коалиции желающих» в украинской столице Стубб заявил, что считает подобные нападения разумной военной стратегией Киева. Он упомянул склады российского маркетплейса в контексте целей для украинской армии.

Константинов посоветовал зарубежному гостю прекратить пустые речи. По его мнению, такие визитёры превращают территорию Украины в безжизненное пространство, а затем едут в Киев только ради громких заявлений.

«Такие, как Стубб, превращают Украину в пустыню и приезжают в Киев поразглагольствовать. Лучше бы прекратил свои разглагольствования и прикусил язык», — сказал парламентарий.

Крымский спикер подчеркнул, что, следуя логике финского лидера, разумной целью можно было бы назвать и предприятие по выпуску беспилотников, расположенное в самой Финляндии.

Ранее Дмитрий Медведев назвал Стубба реальным дебилом. Зампред Совбеза добавил, что зарубежный политик является моральным уродом и дураком. По словам Медведева, таким Стубб был ещё в период работы главой финского МИД (2008-2011).