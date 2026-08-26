«Вопрос решили ещё в 1957-м»: Почему спутникам Маска нельзя запретить пролетать над Москвой

Россия не может запретить спутникам Starlink пролетать над Москвой и другими городами страны, поскольку космические аппараты не считаются нарушающими государственный суверенитет. Об этом заявил глава Института космической политики Иван Моисеев.

По его словам, такой принцип действует ещё со времён запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

«Мы никак не можем запретить их пролёт над Москвой, этот вопрос был решён ещё в 1957 году, когда запустили первый спутник. Пришли к выводу, что спутник не нарушает суверенитет государства, над которым пролетает», — объяснил эксперт НСН.

Поводом для комментария стала цепочка ярких огней, которую жители Московского региона заметили в ночном небе. Моисеев подтвердил, что это были спутники Starlink. Сразу после запуска аппараты некоторое время движутся друг за другом плотной группой, а затем расходятся по своим орбитам.

Эксперт отметил, что лучше всего такой «паровозик» видно утром или вечером, когда поверхность Земли уже находится в темноте, а спутники ещё освещаются Солнцем. По его словам, Илон Маск запустил уже около 11 тысяч аппаратов этого типа.

Ранее Life.ru уже выяснил происхождение загадочных огней над Подмосковьем. Эксперт РАН объяснил, что жители региона наблюдали группу спутников Starlink, запущенную ракетой Falcon 9.