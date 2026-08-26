Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 августа, 09:08

ЦИК зарегистрировал более 1,6 тысячи участников СВО кандидатами на выборах

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Более 1,6 тысячи участников и ветеранов специальной военной операции зарегистрированы кандидатами на выборах разных уровней в России. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Всего на выборы, которые пройдут в единый день голосования 20 сентября, выдвинулись 1668 участников и ветеранов СВО. Из них регистрацию прошли 1586 человек.

«Уверена, что наши избиратели окажут им максимальную поддержку и доверие, и это будет большим свидетельством обновления нашего законодательного органа», — заявила Памфилова на заседании ЦИК.

Глава Центризбиркома назвала зарегистрированных участников СВО очень уважаемыми людьми.

Памфилова обвинила Запад в усилении провокаций перед выборами в России
Памфилова обвинила Запад в усилении провокаций перед выборами в России

В этом году в стране пройдут в том числе выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. В списки кандидатов от политических партий на выборах в парламент включили 110 участников и ветеранов специальной военной операции.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Элла Памфилова
  • ЦИК
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar