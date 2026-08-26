«Рак» у грудничка оказался кривошеей: Москвичка обвинила частную клинику в раскрутке на анализы

Москвичку напугали возможной онкологией у трёхнедельной дочери в частной клинике 100med в Люберцах и предложили пройти дорогостоящие обследования. Своей историей женщина поделилась с SHOT ПРОВЕРКОЙ.

Поводом для визита к врачам стало уплотнение на шее ребёнка. После УЗИ и осмотра педиатра Екатерине сообщили о подозрении на злокачественное образование и рекомендовали сдать анализы, а затем обратиться к хирургу и онкологу. По словам Екатерины, дальнейшая диагностика могла обойтись семье в десятки тысяч рублей.

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Часть обследований родители уже оплатили, а малышку готовили к забору крови. Однако в этот момент Екатерине позвонила знакомая врач из НМИЦ имени Кулакова и посоветовала не продолжать процедуры до повторной консультации.

На следующий день ребёнка показали специалистам центра. Там выяснилось, что уплотнение находится не в лимфатическом узле, а в мышце шеи. Ортопед диагностировал врождённую мышечную кривошею и назначил консервативное лечение. Сейчас, как рассказала мать, девочка чувствует себя хорошо.

Ранее Росздравнадзор уже объявлял 100med предостережение после обращения другой пациентки. Тогда клиника не предоставила ведомству запрошенный акт внутренней проверки качества и безопасности медицинской помощи.