Песков назвал контакты спецслужб России и США позитивным процессом
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Контакты между российскими и американскими спецслужбами сохраняются даже в самые сложные периоды двусторонних отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое взаимодействие позитивным явлением, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.
По словам представителя Кремля, подобные каналы связи продолжали работать и раньше, когда отношения Москвы и Вашингтона переживали серьёзные кризисы. При этом Песков призвал не делать преждевременных выводов о влиянии нынешних контактов на двустороннюю повестку.
«Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из нынешнего состояния, пока говорить преждевременно», — заявил он.
Ранее Песков объяснил визит Рэтклиффа в Москву взаимодействием между российскими и американскими спецслужбами. По некоторым данным, глава ЦРУ мог внезапно прибыть в российскую столицу для встречи с руководителем СВР России Сергеем Нарышкиным.
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