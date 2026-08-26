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26 августа, 09:43

Песков назвал контакты спецслужб России и США позитивным процессом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Контакты между российскими и американскими спецслужбами сохраняются даже в самые сложные периоды двусторонних отношений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое взаимодействие позитивным явлением, комментируя визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

По словам представителя Кремля, подобные каналы связи продолжали работать и раньше, когда отношения Москвы и Вашингтона переживали серьёзные кризисы. При этом Песков призвал не делать преждевременных выводов о влиянии нынешних контактов на двустороннюю повестку.

«Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из нынешнего состояния, пока говорить преждевременно», — заявил он.

Песков сообщил, что встреча Путина с главой ЦРУ Рэтклиффом не планировалась
Песков сообщил, что встреча Путина с главой ЦРУ Рэтклиффом не планировалась

Ранее Песков объяснил визит Рэтклиффа в Москву взаимодействием между российскими и американскими спецслужбами. По некоторым данным, глава ЦРУ мог внезапно прибыть в российскую столицу для встречи с руководителем СВР России Сергеем Нарышкиным.

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Александр Юнашев
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