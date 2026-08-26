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26 августа, 04:15

Песков сообщил, что встреча Путина с главой ЦРУ Рэтклиффом не планировалась

Джон Рэтклифф. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ciadirector

Джон Рэтклифф. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ciadirector

Встреча президента России Владимира Путина с посещавшим Москву директором ЦРУ США Джоном Рэтклиффом не входила в планы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Контакты с Путиным не планировались»,приводит комментарий представителя Кремля ТАСС.

Борт спецотряда «Россия» вылетел из Внуково сразу после самолёта Рэтклиффа
Борт спецотряда «Россия» вылетел из Внуково сразу после самолёта Рэтклиффа

Песков ранее объяснил визит Рэтклиффа в Москву контактами между российскими и американскими спецслужбами. По одной из версий, директор ЦРУ мог неожиданно приехать в российскую столицу для встречи с директором СВР России Сергеем Нарышкиным.

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Лия Мурадьян
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