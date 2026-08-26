Песков сообщил, что встреча Путина с главой ЦРУ Рэтклиффом не планировалась
Джон Рэтклифф. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ciadirector
Встреча президента России Владимира Путина с посещавшим Москву директором ЦРУ США Джоном Рэтклиффом не входила в планы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Контакты с Путиным не планировались», — приводит комментарий представителя Кремля ТАСС.
Песков ранее объяснил визит Рэтклиффа в Москву контактами между российскими и американскими спецслужбами. По одной из версий, директор ЦРУ мог неожиданно приехать в российскую столицу для встречи с директором СВР России Сергеем Нарышкиным.
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