С момента спецоперации российские подразделения вывели из строя более 220 тысяч беспилотных летательных аппаратов, состоявших на вооружении ВСУ. Обновленные данные опубликовало военное ведомство.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолёта, 284 вертолёта, 220 067 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 725 танков и других боевых бронированных машин, 1 775 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 70 240 единиц специальной военной автомобильной техники», — отметили в министерстве.

Рост статистики происходит стремительно. Ещё 7 августа сообщали, что число сбитых или подавленных аппаратов перешагнуло отметку в 200 тысяч.

Столь значительные показатели свидетельствуют о высокой эффективности противовоздушной обороны. Военные методично перехватывают как разведывательные средства, так и ударные модификации, используемые противником для атак.

Помимо БПЛА, в сводке фигурируют тысячи единиц тяжелой техники и артиллерийских систем, которые больше не смогут представлять угрозу для наших рубежей. Дальнейшее выполнение боевых задач будет направлено на полное подавление инфраструктуры противника и нейтрализацию любого вооружения.

Накануне сообщалось, что российские военные уничтожили точным ударом два логистических центра на Украине, где хранилось оружие и боевая техника ВСУ. Вражеские объекты находились в Одесской области.